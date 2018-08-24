На станции Мюсюслю идет монтаж новых стрелочных переводов

© ady.az

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ На железной дороге продолжается очередной этап капитального ремонта: идет работа на 600-километровой линии Баку – Бёюк-Кесик.

Как сообщает Report со ссылкой на "Азербайджанские железные дороги", на данный момент идет монтаж 10 стрелочных переводов на станции Мюсюслю. Работы будут вестись поэтапно. Процесс осуществляет коллектив ООО "Специализированное железнодорожное предприятие" №11.

Параллельно с сентября 2016 года ООО "Специализированное железнодорожное предприятие" №5 и №11 осуществляется монтаж новых стрелочных переводов.

Напомним, первый такой стрелочный перевод был установлен 9 сентября 2016 года, на сегодняшний день заменены уже 196 стрелочных перевода.