На станции Мингячевир идет монтаж новых стрелочных переводов

Баку.2 мая. REPORT.AZ/ На железной дороге продолжается очередной этап капитального ремонта - идет работа на 600-километровой линии Баку – Бёюк-Кесик.

Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги", параллельно с сентября 2016 года ООО "Специализированное железнодорожное предприятие" №5 и №11 осуществляют монтаж новых стрелочных переводов.

Отметим, первый такой стрелочный перевод был установлен 9 сентября 2016 года, на данный момент заменены 150 стрелочных переводов.

На данный момент осуществляется капитальный ремонт пяти стрелочных переводов на двухколейном пути станции Мингячевир. Работы будут вестись поэтапно. Процесс осуществляет коллектив ООО "Специализированное железнодорожное предприятие" №11.