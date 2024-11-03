На станции метро "Улдуз" установлены дополнительные терминалы Bakıkart и турникеты

ЗАО "Бакинский метрополитен" завершило подготовку станций в соответствии с изменениями в движении транспорта в направлении центра города, мест проведения мероприятий и другими организационными вопросами на фоне проведения в Баку 29-й сессии Конференции ст

ЗАО "Бакинский метрополитен" завершило подготовку станций в соответствии с изменениями в движении транспорта в направлении центра города, мест проведения мероприятий и другими организационными вопросами на фоне проведения в Баку 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Об этом Report сообщили в пресс-службе ЗАО.

Было отмечено, что в период подготовки было обеспечено тесное взаимодействие с Агентством наземного транспорта Азербайджана и другими профильными структурами.

В связи с изменением режима работы транспортно-пересадочных узлов в направлении станции "Кёроглу", расположенной вблизи Бакинского Олимпийского стадиона, где будет проходить конференция COP29, в бакинском метро приняты соответствующие меры.

В вестибюле станции "Улдуз", куда будет направлена основная часть автобусных маршрутов, установлены два дополнительных терминала для пополнения баланса проездных карт BakıKart и четыре турникета, создана зона для удобного передвижения граждан на инвалидных колясках. На платформе станции, в переходах проведены соответствующие разметочные работы для удобного определения направления автобусных маршрутов, размещены информационные щиты.

В ведомстве добавили, что механизмы контроля и регулирования будут также осуществляться на станциях метро "Хатаи", "Гара Гараев", "Нефтчиляр", "Халглар достлугу" и "Ахмедли".