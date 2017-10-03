 Наверх
    Закрыть фоторежим

    На станции метро "Низами" завершились ремонтные и восстановительные работы - ФОТО

    Срок использования мраморных покрытий составляет 15-20 лет
    © Metro.gov.az

    Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ На станции метро "Низами", являющейся воплощением архитектурного искусства Азербайджана, завершился долгий капитальный ремонт и восстановительные работы.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе ЗАО "Бакинский Метрополитен".

    Эти мероприятия, длившиеся один год, прошли в несколько этапов без полного ограничения передвижения пассажиров.

    За счет внутренних средств ЗАО "Бакинский Метрополитен" в рамках проведенных ремонтных работ была обновлена мраморная облицовка стен, снесены перегородки, построенные на платформе впоследствии, стены платформы и коллекторы были укреплены, служебные комнаты были отремонтированы в соответствии с современными требованиями. А самое главное - в дизайне станции метро, названной в честь великого азербайджанского мыслителя, поэта и философа Низами Гянджеви, были восстановлены образцы национальной архитектуры.

    Станция, сданная в эксплуатацию 31 декабря 1976 года, с геологической точки зрения расположена на сложной территории. Заменены мраморные покрытия станции. Срок использования установленных в настоящее время мраморных покрытий - 15-20 лет.

    Отметим, что срок эксплуатации эскалаторов на станции "Низами" завершится в 2025 году.

    Поэтому замена эскалаторов на станции и капитальный ремонт вестибюля будут реализованы в будущем.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость так же доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi