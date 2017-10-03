На станции метро "Низами" завершились ремонтные и восстановительные работы - ФОТО

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ На станции метро "Низами", являющейся воплощением архитектурного искусства Азербайджана, завершился долгий капитальный ремонт и восстановительные работы.

Об этом сообщили Report в пресс-службе ЗАО "Бакинский Метрополитен".

Эти мероприятия, длившиеся один год, прошли в несколько этапов без полного ограничения передвижения пассажиров.

За счет внутренних средств ЗАО "Бакинский Метрополитен" в рамках проведенных ремонтных работ была обновлена мраморная облицовка стен, снесены перегородки, построенные на платформе впоследствии, стены платформы и коллекторы были укреплены, служебные комнаты были отремонтированы в соответствии с современными требованиями. А самое главное - в дизайне станции метро, названной в честь великого азербайджанского мыслителя, поэта и философа Низами Гянджеви, были восстановлены образцы национальной архитектуры.

Станция, сданная в эксплуатацию 31 декабря 1976 года, с геологической точки зрения расположена на сложной территории. Заменены мраморные покрытия станции. Срок использования установленных в настоящее время мраморных покрытий - 15-20 лет.

Отметим, что срок эксплуатации эскалаторов на станции "Низами" завершится в 2025 году.

Поэтому замена эскалаторов на станции и капитальный ремонт вестибюля будут реализованы в будущем.