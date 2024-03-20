На станции метро "Ичеришехер" состоялось праздничное мероприятие

На станции метро "Ичеришехер" состоялось праздничное мероприятие с связи с праздником Новруз.

На станции метро "Ичеришехер" состоялось праздничное мероприятие в связи с праздником Новруз.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Бакинский метрополитен".

На специально оформленной сцене с участием персонажей Новруза - Бахар гызы, Косы и Кечала, а также различных сказочных героев представлена развлекательная программа.

Цирковые артисты подарили детям фигурки из воздушных шариков, член Всемирной ассоциации иллюзионистов Анар Алиев выступил с волшебной программой.

Гости метрополитена прогулялись по ретро-вагонам поезда, украшенным по случаю праздника, и сделали памятные фото. Юным пассажирам вручили праздничные подарки.

Кроме того, заслуженный артист Бахрам Багырзаде подарил детям написанные им книги.