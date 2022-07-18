О нас

На станции метро "Гянджлик" будет введен усиленный режим работы

На станции метро "Гянджлик" будет введен усиленный режим работы В связи с предстоящей игрой футбольного клуба “Карабах” во II квалификационном этапе турнира Лиги чемпионов УЕФА в режим работы ЗАО "Бакинский метрополитен" будут внесены изменения.
Инфраструктура
18 июля 2022 г. 16:30
На станции метро Гянджлик будет введен усиленный режим работы

В связи с предстоящей игрой футбольного клуба “Карабах” во II квалификационном этапе турнира Лиги чемпионов УЕФА в режим работы ЗАО "Бакинский метрополитен" будут внесены изменения.

Об этом Report сообщили в структуре.

Учитывая интерес зрителей к встрече, для безопасной и комфортной перевозки пассажиров в метрополитене будет предпринят ряд мер.

Игра начнется 19 июля в 20:00 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. В связи с этим, накануне встречи на близлежащей станции “Гянджлик” будет введен усиленный режим работы. Для усиления механизмов контроля будет выделена дополнительная рабочая сила и разработан график дежурства.

Меры предосторожности будут приняты также на станциях ”Нариман Нариманов“ и ”28 мая".

Движение поездов в течение дня будет обеспечено в соответствии с графиком рабочих дней летнего графика. Тем не менее, в случае необходимости к выпуску на линию также будут готовы запасные поезда.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Metronun “Gənclik” stansiyasında gücləndirilmiş iş rejimi tətbiq olunacaq

Самое важное

Азербайджан и ЕС подписали соглашение по стратегическому сотрудничеству в сфере энергетики
Азербайджан и ЕС подписали соглашение по стратегическому сотрудничеству в сфере энергетики
18 июля 2022 г. 16:19
Проходит встреча президента Ильхама Алиева с президентом Европейской комиссии в расширенном составе
ФотоПроходит встреча президента Ильхама Алиева с президентом Европейской комиссии в расширенном составе
18 июля 2022 г. 15:39
Глава Еврокомиссии: Наша цель - удвоить поставки газа из Азербайджана в ЕС
Глава Еврокомиссии: Наша цель - удвоить поставки газа из Азербайджана в ЕС
18 июля 2022 г. 14:55
В Азербайджане началось тестирование на оспу обезьян
В Азербайджане началось тестирование на оспу обезьян
18 июля 2022 г. 12:33
Институт: В отношении нарушившего конфиденциальность автора будут приняты меры
Институт: В отношении нарушившего конфиденциальность автора будут приняты меры
18 июля 2022 г. 11:55
В Азербайджане запущена электронная система приема в детские сады
В Азербайджане запущена электронная система приема в детские сады
18 июля 2022 г. 10:51
Минздрав Азербайджана призывает граждан носить маски в закрытых помещениях
Минздрав Азербайджана призывает граждан носить маски в закрытых помещениях
18 июля 2022 г. 10:28
Euronews: ЕС считает Азербайджан надежным партнером
Euronews: ЕС считает Азербайджан надежным партнером
18 июля 2022 г. 07:19
Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с помощником Госсекретаря США Карен Донфрид
Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с помощником Госсекретаря США Карен Донфрид
18 июля 2022 г. 00:08
Госсекретарь США: Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян предприняли позитивный шаг
Госсекретарь США: Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян предприняли позитивный шаг
17 июля 2022 г. 01:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi