На станции метро "Гянджлик" будет введен усиленный режим работы

В связи с предстоящей игрой футбольного клуба “Карабах” во II квалификационном этапе турнира Лиги чемпионов УЕФА в режим работы ЗАО "Бакинский метрополитен" будут внесены изменения.

В связи с предстоящей игрой футбольного клуба “Карабах” во II квалификационном этапе турнира Лиги чемпионов УЕФА в режим работы ЗАО "Бакинский метрополитен" будут внесены изменения.

Об этом Report сообщили в структуре.

Учитывая интерес зрителей к встрече, для безопасной и комфортной перевозки пассажиров в метрополитене будет предпринят ряд мер.

Игра начнется 19 июля в 20:00 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. В связи с этим, накануне встречи на близлежащей станции “Гянджлик” будет введен усиленный режим работы. Для усиления механизмов контроля будет выделена дополнительная рабочая сила и разработан график дежурства.

Меры предосторожности будут приняты также на станциях ”Нариман Нариманов“ и ”28 мая".

Движение поездов в течение дня будет обеспечено в соответствии с графиком рабочих дней летнего графика. Тем не менее, в случае необходимости к выпуску на линию также будут готовы запасные поезда.