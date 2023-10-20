На станции метро "Джафар Джаббарлы" приступили к капитальному ремонту эскалатора

На станции метро "Джафар Джаббарлы" ЗАО "Бакинский метрополитен" приступили к капитальному ремонту одного из эскалаторов типа ET-5M.

На станции метро "Джафар Джаббарлы" ЗАО "Бакинский метрополитен" приступили к капитальному ремонту одного из эскалаторов типа ET-5M.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Акционерное общество.

В соответствии с нормативами эскалаторы данного типа останавливаются на капитальный ремонт при достижении пробега в 150 тыс. км.

Ремонтные работы планируется завершить к февралю следующего года.

После оценки соответствия эксплуатационным требованиям и стандартам инспекция метрополитена примет решение о вводе эскалатора в эксплуатацию.