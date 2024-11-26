На станции метро "Ази Асланов" стартует капремонт и модернизация

С 30 ноября начнутся реконструкционные работы в технической зоне тупика станции "Ази Асланов" Красной линии Бакинского метрополитена. Тупик используется для смены путей, ночной стоянки и обслуживания поездов.

С 30 ноября начнутся работы по реконструкции в технической зоне тупика станции "Ази Асланов" Красной линии Бакинского метрополитена. Тупик используется для смены путей, ночной стоянки и обслуживания поездов.

Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Бакинский метрополитен", неблагоприятные гидрогеологические условия и длительная эксплуатация привели к разрушению конструкций тупика. Были зафиксированы эрозия стен, коррозия арматуры и отслоение бетонного покрытия, что сделало капитальный ремонт необходимым.

Заключение о состоянии конструкций подготовлено Научно-исследовательским институтом строительных материалов имени С.А.Дадашева. Проектом предусмотрена полная замена поврежденных элементов, восстановление несущих конструкций и модернизация всех инженерных систем.

Ремонт будет проводиться в шесть этапов компанией "Evrascon", победившей в тендере. Работы включают обновление энергетического и вентиляционного оборудования, систем связи, видеонаблюдения и пожарной сигнализации. Также будут реконструированы пути с использованием железобетонных технологий.

Модернизация направлена на улучшение надежности инфраструктуры и соответствие современным стандартам, заявили в метрополитене.