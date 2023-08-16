На станции метро "Ази Асланов" начнутся ремонтные работы

К концу текущего года на станции метро "Ази Асланов" начнутся ремонтные работы.

К концу текущего года на станции метро "Ази Асланов" начнутся ремонтные работы.

Как сообщает Report, об этом руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов сказал журналистам.

По его словам, в настоящее время ведутся подготовительные работы: "Ведется работа над проектом предстоящих работ и последовательностью технологических процессов. После завершения работ по проекту и принятия мер в соответствии с процедурными правилами будут начаты ремонтные работы, о которых общественность будет проинформирована".