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На станции "Ичеришехер" деревянные шпалы заменены на железобетонные блоки

На станции "Ичеришехер" деревянные шпалы заменены на железобетонные блоки В метрополитене Баку на станции "Ичеришехер" впервые заменили деревянные шпалы на железобетонные блоки без остановки движения поездов.
Инфраструктура
19 декабря 2024 г. 14:08
На станции Ичеришехер деревянные шпалы заменены на железобетонные блоки

На станции "Ичеришехер" впервые деревянные шпалы заменены на железобетонные блоки без ограничения работы станции.

Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Бакинский метрополитен", с начала работ в мае 2022 года были заменены 324 деревянные шпалы.

Использование железобетонных блоков, произведенных метрополитеном на оборудовании германской компании Vollert, позволяет снизить зависимость от импорта, уменьшить транспортные и таможенные расходы, увеличить срок службы до 50 лет, что в 2-3 раза выше деревянных.

Железобетонные блоки также снижают вибрацию и шум при движении поездов, что особенно важно для исторических районов города, таких как "Ичеришехер".

Ранее железобетонные блоки применяли на испытательных путях и новых участках метро, а также во время капитального ремонта. В ближайшее время планируется расширить их использование на других станциях и участках.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakı metrosunda ilk dəfə hərəkət məhdulaşdırılmadan dəmir-beton bloklar qoyulub

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