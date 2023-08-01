На станции "Ходжасан" зафиксирована высокая потеря напряжения по техническим причинам

После отправления первого тестового поезда на фиолетовой линии со станции "Ходжасан" по техническим причинам была зафиксирована высокая потеря напряжения.
Как передает Report со ссылкой на пресс-службу ЗАО "Бакинский метрополитен", в результате была зафиксирована 20-минутная задержка отправления со станции следующего по графику поезда.
Было отмечено, что движение поездов в районе "Автовокзал-8 ноября" фиолетовой линии метро обеспечено по графику с соблюдением интервалов.
В настоящее время по факту инцидента проводится техническое расследование.