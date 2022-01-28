На станции метро "Джафар Джаббарлы" продолжается реконструкция

Начался очередной этап капитального ремонта и реконструкции станции "Джафар Джаббарлы" ЗАО "Бакинский метрополитен".

Начался очередной этап капитального ремонта и реконструкции станции "Джафар Джаббарлы" ЗАО "Бакинский метрополитен".

Как сообщает Report со ссылкой на акционерное общество, в рамках работ на 155-метровом участке первого пути станции будут демонтированы деревянные шпалы и построена новая дорожная инфраструктура из железобетонных блоков.

Работы по реконструкции начались в августе прошлого года. Ранее железобетонные конструкции были заменены и на одном пути станций "Джафар Джаббарлы" и "Хатаи".

Строительство новой дорожной инфраструктуры планируется завершить в течение 3 месяцев.