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На станции метро "Джафар Джаббарлы" продолжается реконструкция

На станции метро "Джафар Джаббарлы" продолжается реконструкция Начался очередной этап капитального ремонта и реконструкции станции "Джафар Джаббарлы" ЗАО "Бакинский метрополитен".
Инфраструктура
28 января 2022 г. 11:04
На станции метро Джафар Джаббарлы продолжается реконструкция
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Начался очередной этап капитального ремонта и реконструкции станции "Джафар Джаббарлы" ЗАО "Бакинский метрополитен".

Как сообщает Report со ссылкой на акционерное общество, в рамках работ на 155-метровом участке первого пути станции будут демонтированы деревянные шпалы и построена новая дорожная инфраструктура из железобетонных блоков.

Работы по реконструкции начались в августе прошлого года. Ранее железобетонные конструкции были заменены и на одном пути станций "Джафар Джаббарлы" и "Хатаи".

Строительство новой дорожной инфраструктуры планируется завершить в течение 3 месяцев.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Cəfər Cabbarlı” metrostansiyasında təmirin növbəti mərhələsi başlayıb

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