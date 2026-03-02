Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    На станции "Ази Асланов" завершился очередной этап обновления тупиковых путей

    Инфраструктура
    • 02 марта, 2026
    • 10:45
    На станции Ази Асланов завершился очередной этап обновления тупиковых путей

    ЗАО "Бакинский метрополитен" завершило очередной этап капитального ремонта и реконструкции тупиковых путей на станции "Ази Асланов".

    Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО, работы ведутся на участке протяженностью около 280 метров и разделены на три этапа.

    "На данный момент обновлено порядка 210 метров. Выполнено укрепление стен и пола, проведена изоляция потолка, продолжается подготовка к нанесению специального защитного покрытия. Для дополнительного усиления конструкций будет применен современный углеволоконный материал", - говорится в сообщении.

    Отмечается, что параллельно начата прокладка дренажных и коммуникационных линий. Тупиковые пути и стрелочные переводы будут заново смонтированы на железобетонных основаниях, полностью модернизируют системы электроснабжения, связи, сигнализации, видеонаблюдения и пожарной безопасности.

    Завершить все работы планируется до конца текущего года.

    станция Ази Асланов тупиковые пути реконструкция Бакинское метро
