На станции "Ази Асланов" завершился очередной этап обновления тупиковых путей

ЗАО "Бакинский метрополитен" завершило очередной этап капитального ремонта и реконструкции тупиковых путей на станции "Ази Асланов".

Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО, работы ведутся на участке протяженностью около 280 метров и разделены на три этапа.

"На данный момент обновлено порядка 210 метров. Выполнено укрепление стен и пола, проведена изоляция потолка, продолжается подготовка к нанесению специального защитного покрытия. Для дополнительного усиления конструкций будет применен современный углеволоконный материал", - говорится в сообщении.

Отмечается, что параллельно начата прокладка дренажных и коммуникационных линий. Тупиковые пути и стрелочные переводы будут заново смонтированы на железобетонных основаниях, полностью модернизируют системы электроснабжения, связи, сигнализации, видеонаблюдения и пожарной безопасности.

Завершить все работы планируется до конца текущего года.