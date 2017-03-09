На следующей неделе в Баку состоится 7-я Международная выставка дорожной инфраструктуры и общественного транспорта

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ С 26 по 28 апреля в Бакинском экспо-центре состоится 7-я Международная выставка “Дорожная инфраструктура и общественный транспорт” (Road&Traffic 2017). Как сообщает Report со ссылкой на İteca, выставка Road&Traffic нацелена на представление последних достижений в области дорожно-туннельного строительства, внедрение современных информационных технологий в управление дорожным движением, создание условий для встречи производителей и операторов общественного транспорта, а также на развитие путей решения вопросов в области безопасности дорожного движения. Road&Traffic - уникальная площадка для встреч бизнес-структур с руководителями и специалистами государственных дорожно-транспортных структур Азербайджана и стран региона.

Компании из Азербайджана, Германии, США, России, Турции, Чехии и других стран, представят на выставке Road&Traffic услуги по дорожно-туннельному проектированию и строительству, средства дорожной безопасности, дорожные барьеры, оборудование для разметки дорог, дорожные мониторы, программное обеспечение для проектирования городской инфраструктуры, системы интеллектуального управления транспортом, автобусы и многое другое. Впервые в этом году на выставке примет участие Бакинское Транспортное Агентство.

Выставка Road&Traffic 2017 создаст идеальные условия для встречи с руководителями и специалистами ведущих дорожно-строительных компаний региона, ознакомиться с текущими и перспективными планами правительства в области оптимизации общественного транспорта города Баку и других крупных городов Азербайджана, а также рассмотреть возможности участия в данных проектах. Традиционно, выставка представит новинки, среди которых продукты "Урбан" и "Кордоба" для освещения дорог, а также грунт "Новопласт-праймер".

Выставка Road&Traffic пройдёт на одной площадке с 16-й Каспийской международной выставкой “Транспорт, транзит и логистика” TransCaspian 2017 и 4-й Каспийской международной выставкой “Катера и яхты” (CIBS 2017).