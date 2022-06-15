Первый автобус по маршруту Баку-Физули-Баку отправится на следующей неделе

В рамках расширения пассажирских перевозок в Карабахский регион с 25 июня вводится в эксплуатацию междугородний регулярный автобусный маршрут Баку-Физули-Баку.

В рамках расширения пассажирских перевозок в Карабахский регион с 25 июня вводится в эксплуатацию междугородний регулярный автобусный маршрут Баку-Физули-Баку.

Об этом Report сообщили в Государственной службе автомобильного транспорта при министерстве цифрового развития и транспорта.

В сообщении говорится, что министерство продолжает работу по созданию регулярных автобусных маршрутов по наиболее востребованным направлениям с учетом безопасности перевозок пассажиров на освобожденные территории.

Рейсы будут организованы раз в неделю, по субботам. На начальном этапе пассажиры смогут посетить сельскую мечеть Мердинли, центр города Физули и Международный аэропорт Физули. На следующем этапе можно будет посетить Иба-Пири, родник Гарамаммедли, комплекс Карвансарай Гаргабазар и село Довлетъярлы ("умное село"). При посещении религиозных, культурных и исторических памятников граждан будут сопровождать гиды.