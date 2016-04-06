На шоссе Баку-Сумгайыт отмечается плотное движение автомобилей

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня утром на дорогах Баку наблюдается относительно плотное движение транспортных средств.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ), в эти минуты на шоссе Баку-Сумгайыт (в направлении столицы), Тбилисском проспекте (круг "20 января"), проспекте Зии Бунъядова (в направлении круга "20 января"/относительная плотность) и улице Короглу Рагимова отмечается плотный транспортный поток.