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    На шоссе Баку-Сумгайыт отмечается плотное движение автомобилей

    На некоторых дорогах Баку образовались пробки

    Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня утром на дорогах Баку наблюдается относительно плотное движение транспортных средств.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ), в эти минуты на шоссе Баку-Сумгайыт (в направлении столицы), Тбилисском проспекте (круг "20 января"), проспекте Зии Бунъядова (в направлении круга "20 января"/относительная плотность) и улице Короглу Рагимова отмечается плотный транспортный поток.

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