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    ​На шоссе Баку-Сумгайыт наблюдается плотное движение транспорта

    В направлении столицы отмечается интенсивное движение автомобилей

    Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Сегодня утром на шоссе Баку-Сумгайыт (в направлении столицы) отмечается относительно плотный транспортный поток.

    Об этом Report сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

    По информации, в эти минуты на Тбилисском проспекте, проспекте Зии Бунъядова (в направлении м. "Короглу"), улице Узеира Гаджибейли, улице Юсифа Сафарова (напротив Центральной больницы нефтяников), проспекте Азадлыг (напротив АЗС LUKoil), улице Самеда Вургуна (напротив Современного образовательного комплекса) и улице Короглу Рагимова (в направлении Президентской резиденции) отмечается плотное движение автомобилей.

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