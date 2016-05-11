​На шоссе Баку-Сумгайыт наблюдается относительно плотное движение транспорта

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Сегодня утром на шоссе Баку-Сумгайыт (в направлении столицы) отмечается относительно плотный транспортный поток.

Об этом сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

По информации, в эти минуты на проспекте Зии Бунъядова (в обоих направлениях), проспекте Азадлыг (в направлении центра), ул. И.Гасаноглу (в направлении клиники №5), Хатаинском проспекте, ул. А.Бакиханова и Тбилисском проспекте (напротив министерства транспорта) отмечается относительно плотное движение автомобилей.