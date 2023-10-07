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На шоссе Баку-Сумгайыт прокладывается автобусная полоса

На шоссе Баку-Сумгайыт прокладывается автобусная полоса На шоссе Баку-Сумгаит (международный автовокзальный комплекс Баку от Хырдаланского круга) ввели в эксплуатацию автобусную полосу.
Инфраструктура
7 октября 2023 г. 21:20
На шоссе Баку-Сумгайыт прокладывается автобусная полоса

На шоссе Баку-Сумгайыт (от Хырдаланского круга до международного автовокзального комплекса Баку) завершаются работы по прокладке специальной автобусной полосы.

Об этом Report сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта.

На этом участке дороги прокладываются горизонтальные разметки в соответствии с требованиями автобусной полосы и устанавливаются дорожные знаки.

Всего в течение дня на указанном участке дороги курсирует 37 регулярных маршрутов. Следуя требованиям полосы движения, будут созданы условия для перевозки около 140 000 пользователей общественного транспорта на этом участке в течение дня удобно, беспрепятственно и без лишних затрат времени.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakı-Sumqayıt şosesində avtobus zolağı təşkil edilir

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