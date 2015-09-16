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    На шоссе Баку-Сумгайыт образовалась большая пробка

    На основных проспектах наблюдается плотное движение транспорта

    Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня утром на основных дорогах и проспектах Баку наблюдается плотное движение транспорта.

    Как сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ), в эти минуты на шоссе Баку-Сумгайыт наблюдается большая пробка.

    Наряду с этим, на улице Юсифа Сафарова (перед Центральной больницей нефтяников), улице А.Алиева, улице К.Рагимова, Московском проспекте, проспекте Зии Бунъятова, проспекте Иншаатчылар, Тбилисском проспекте (в направлении центра города) и проспекте Азадлыг (в обоих направлениях) наблюдаются затруднения в движении транспортных средств.

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