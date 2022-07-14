Инфраструктура
14 июля 2022 г. 17:13

На сайте Бакинского автовокзала могут возникнуть перебои с онлайн-продажей билетов

На сайте Бакинского автовокзала могут возникнуть перебои с онлайн-продажей билетов На центральных серверах Бакинского международного автовокзального комплекса будут проведены технико-профилактические работы в целях улучшения процесса продажи билетов онлайн.
На сайте Бакинского автовокзала могут возникнуть перебои с онлайн-продажей билетов

На центральных серверах Бакинского международного автовокзального комплекса будут проведены технико-профилактические работы в целях улучшения процесса продажи билетов онлайн.

Как передает Report, об этом сообщили в комплексе.

Согласно информации, в связи с усилением мер безопасности и совершенствованием процесса продажи билетов в онлайн форме, с 22:00 14 июля до 00:00 завтрашнего дня будут проводиться технико-профилактические работы.

"В период проведения профилактических работ могут возникнуть перебои в работе сайта “avtovagzal.az”. Надеемся, что возможные временные неудобства будут с пониманием восприняты гражданами", - отметили в комплексе.

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Айнур Байрамова

Автор новости

Report.az
Версия на азербайджанском языке Bakı avtovağzalında onlayn bilet satışında fasilə yarana bilər

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