На сайте Бакинского автовокзала могут возникнуть перебои с онлайн-продажей билетов

На центральных серверах Бакинского международного автовокзального комплекса будут проведены технико-профилактические работы в целях улучшения процесса продажи билетов онлайн.

На центральных серверах Бакинского международного автовокзального комплекса будут проведены технико-профилактические работы в целях улучшения процесса продажи билетов онлайн.

Как передает Report, об этом сообщили в комплексе.

Согласно информации, в связи с усилением мер безопасности и совершенствованием процесса продажи билетов в онлайн форме, с 22:00 14 июля до 00:00 завтрашнего дня будут проводиться технико-профилактические работы.

"В период проведения профилактических работ могут возникнуть перебои в работе сайта “avtovagzal.az”. Надеемся, что возможные временные неудобства будут с пониманием восприняты гражданами", - отметили в комплексе.