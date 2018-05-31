На сайте AZAL поступили в продажу авиабилеты на рейсы из Баку в Джидду и Бурайда (Гассим)

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ На сайте Национального авиаперевозчика Азербайджана www.azal.az открылась продажа авиабилетов на рейсы по двум новым направлениями AZAL – города Саудовской Аравии Бурайду (Международный аэропорт Гассима - ELQ) и Джидду (Международный аэропорт Король Абдул-Азиз – JED).

Об этом сообщили Report в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские авиалинии".

Прямые авиаперелеты будут осуществляться в летнем расписании один раз в неделю. Баку-Джидда-Баку по четвергам (с 21 июня по 30 августа) и Баку-Гассим-Баку по пятницам (с 15 июня по 31 августа).

Открытие новых рейсов позволит привлечь дополнительный поток туристов из Ближнего Востока, сделает доступнее религиозные святыни, а также углубит деловые отношения между двумя странами.