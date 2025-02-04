На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
3. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
4. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;
5. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;
6. Проспект Бабека, в направлении центра;
7. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
8. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;
9. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
10. Проспект Нефтяников, в направлении круга "Азнефть".