На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

3. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

4. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

5. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

6. Проспект Бабека, в направлении центра;

7. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

8. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

9. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

10. Проспект Нефтяников, в направлении круга "Азнефть".