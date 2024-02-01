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На ряде улиц в Баку наблюдаются пробки

На ряде улиц в Баку наблюдаются пробки Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
1 февраля 2024 г. 08:26
На ряде улиц в Баку наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. Улица Алы Мустафаева, на мосту круга 3-го мкр, в направлении проспекта Зии Буниятова;

2. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг;

3. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

4. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

5. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

7. Круг "20 Января";

8. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

9. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро "20 Января";

10. Улица Зарифы Алиевой;

11. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева.

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