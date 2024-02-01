На ряде улиц в Баку наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:
1. Улица Алы Мустафаева, на мосту круга 3-го мкр, в направлении проспекта Зии Буниятова;
2. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг;
3. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
4. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
5. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
7. Круг "20 Января";
8. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
9. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро "20 Января";
10. Улица Зарифы Алиевой;
11. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева.