На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Проспект Зии Буниятова, от Бакинского Олимпийского стадиона до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли;
3. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
4. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;
5. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
6. Проспект Бабека, в направлении центра;
7. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
8. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
9. Проспект Азадлыг, от пересечения с улицей Салатын Аскеровой до пересечения с улицей Диляры Алиевой;
10. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
11. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;
12. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
13. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева.