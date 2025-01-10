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На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
10 января 2025 г. 08:20
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

3. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога в направлении центра;

4. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;

5. Улица Ниязи, в направлении круга "Азнефть";

6. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

7. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

8. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

9. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

10. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

11. Круг "20 Января";

12. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

13. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

14. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

15. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.

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Версия на азербайджанском языке Bakının bir sıra yollarında tıxac müşahidə olunur

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