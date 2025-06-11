На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

2. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

3. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

4. Круг "20 Января";

5. Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";

6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

7. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

8. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

9. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

10. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

11. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

12. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы ак. Гасана Алиева;

13. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

14. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти".