На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
- 08 сентября, 2025
- 08:12
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
3. Проспект Зии Бунмятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
4. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
5. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
6. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
7. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
8. Улица Микаила Алиева, от Нефтеперерабатывающего завода в направлении станции метро "Кёроглу" (до ккруга).