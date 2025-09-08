российско-украинская война ЧМ-2026 Израиль и Сектор Газа ОПЕК+
    российско-украинская война ЧМ-2026 Израиль и Сектор Газа ОПЕК+

    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 08 сентября, 2025
    • 08:12
    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    2. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

    3. Проспект Зии Бунмятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

    4. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

    5. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

    6. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

    7. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    8. Улица Микаила Алиева, от Нефтеперерабатывающего завода в направлении станции метро "Кёроглу" (до ккруга).

    НИИМ Центр интеллектуального управления транспортом пробки
    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur - SİYAHI

    Последние новости

    09:17

    В Билясуваре двое пострадали из-за пожара по неосторожности

    Происшествия
    09:16

    ING: ЦБ Азербайджана на ближайшем заседании сохранит учетную ставку без изменений

    Финансы
    09:04

    Замминистра назвал последствия нападения на посольство Азербайджана для иранского туризма

    В регионе
    08:33

    В США два человека сорвали в лотерею Powerball джекпот в $1,8 млрд

    Это интересно
    08:12

    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    07:49

    Мадуро приказал развернуть 25 тыс. военнослужащих на границе с Колумбией

    Другие страны
    07:23

    Президент Казахстана выступит с обращением к народу

    Другие страны
    06:52

    Партия Милея с большим отрывом проигрывает выборы в Буэнос-Айресе

    Другие страны
    06:15

    Разработан новый метод блокировки широко распространенного вируса

    Здоровье
    Лента новостей