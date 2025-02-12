На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных дорогах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога в направлении центра;
2. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;
3. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
4. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
5. Проспект Нефтяников, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
6. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы ак. Гасана Алиева;
7. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
8. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
9. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
10. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
11. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
12. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
13. Улица Зарифы Алиевой.