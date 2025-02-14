На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении Хырдаланского круга;
3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;
4. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бехбудова;
5. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
7. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
8. Улица Шамси Бадалбейли, от "Зимнего парка" в направлении Центрального банка.