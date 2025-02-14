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На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
14 февраля 2025 г. 21:40
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении Хырдаланского круга;

3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

4. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бехбудова;

5. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

7. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

8. Улица Шамси Бадалбейли, от "Зимнего парка" в направлении Центрального банка.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının bir sıra yollarında tıxac müşahidə olunur

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