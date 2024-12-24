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На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
24 декабря 2024 г. 08:42
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

2. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

3. Улица Ниязи, в направлении круга "Азнефть";

4. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

5. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

6. Проспект Зии Буниятова, от Бакинского Олимпийского Стадиона до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли;

7. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

8. Улица Зарифы Алиевой;

9. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

10. Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января".

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Версия на азербайджанском языке Bakıda tıxac olan yollar açıqlanıb – SİYAHI

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