На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
2. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
3. Улица Ниязи, в направлении круга "Азнефть";
4. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;
5. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
6. Проспект Зии Буниятова, от Бакинского Олимпийского Стадиона до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли;
7. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
8. Улица Зарифы Алиевой;
9. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
10. Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января".