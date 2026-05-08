    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

    4. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    5. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    6. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

    7. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

    8. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

    9. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

    10. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

    11. Круг "20 Января";

    12. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    13. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

    14. Проспект Бабека, в направлении центра;

    15. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея № 20.

    Ситуация на дорогах Пробки на дорогах Баку
    Bakının bəzi yollarında tıxac müşahidə olunur

