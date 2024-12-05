На ряде улиц и проспектов в Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога в направлении центра;
3. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;
4. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд";
5. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
6. Улица Кёроглу Рагимова, от пересечения с улицей ак. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;
7. Улица Ниязи, в направлении площади "Азнефть";
8. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
9. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
10. Улица Узеира Гаджибейли до пересечения с проспектом Азадлыг;
11. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
12. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
13. Улица Зарифы Алиевой;
14. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.