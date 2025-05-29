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На ряде улиц и проспектов в Баку затруднено движение транспорта

На ряде улиц и проспектов в Баку затруднено движение транспорта Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
29 мая 2025 г. 08:27
На ряде улиц и проспектов в Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

3. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

4. Проспект Зии Буниятова, от Бакинского Олимпийского стадиона до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли;

5. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

6. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога в направлении центра;

7. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

8. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

9. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд";

10. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

11. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

12. Круг "20 Января";

13. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева.

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Версия на азербайджанском языке Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

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