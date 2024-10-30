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На ряде улиц и проспектов в Баку затруднено движение транспорта

На ряде улиц и проспектов в Баку затруднено движение транспорта Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
30 октября 2024 г. 08:29
На ряде улиц и проспектов в Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Проспект Бабека, в направлении центра;

2. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

3. Проспект Микаила Усейнова, от площади Флага в направлении круга "Азнефть";

4. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

5. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

6. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";

7. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

8. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

9. Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";

10. Улица Абдулваxаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

11. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

12. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;

13. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу".

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Версия на азербайджанском языке Bakının bir sıra yollarında tıxac var - SİYAHI

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