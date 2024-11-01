На ряде улиц и проспектов в Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
2. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
3. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
4. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
5. Проспект Бабека, в направлении центра;
6. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
7. Улица Зарифы Алиевой;
8. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального Банка;
9. Круг "20 Января";
10. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
11. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;
12. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова.