На ряде улиц и проспектов в Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

2. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро "20 Января";

3. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

4. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

5. Улица Зарифы Алиевой;

6. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;

7. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";

8. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального Банка;

9. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

10. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";

11. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

12. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

13. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

14. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

15. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

16. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";

17. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

18. Улица Кёроглу Рагимова, от пересечения с улицей ак. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;

19. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы ак. Гасана Алиева.