На ряде улиц и проспектов в Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";

3. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

4. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

5. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

6. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

7. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

8. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

9. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

10. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

11. Улица Афиаддина Джалилова - в направлении улицы Юсифа Сафарава.