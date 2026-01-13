Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    На ряде улиц и проспектов в Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 13 января, 2026
    • 08:21
    На ряде улиц и проспектов в Баку затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    2. Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";

    3. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    4. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

    5. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    6. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

    7. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    8. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

    9. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

    10. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

    11. Улица Афиаддина Джалилова - в направлении улицы Юсифа Сафарава.

    НИИМ Баку пробки
    Фото
    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

    Последние новости

    08:56

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.01.2026)

    Финансы
    08:21
    Фото

    На ряде улиц и проспектов в Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    08:15

    В Аргентине из-за мощных волн погиб человек, десятки пострадали

    Другие страны
    07:46

    G7 договорилась сократить зависимость от Китая в поставках редкоземельных минералов

    Другие страны
    07:19

    Маск заявил, что хочет с помощью SpaceX воплотить в жизнь "Звездный путь"

    Другие страны
    06:57

    США и их партнеры обсудили цепочки поставок редкоземельных металлов

    Другие страны
    06:22

    У Курил зарегистрировали ощущаемое землетрясение магнитудой 5,6

    Другие страны
    05:45

    Глава МИД Германии не ожидает военных действий США по захвату Гренландии

    Другие страны
    05:17

    Премьер Британии пригрозил взять Grok под контроль

    Другие страны
    Лента новостей