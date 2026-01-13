На ряде улиц и проспектов в Баку затруднено движение транспорта
- 13 января, 2026
- 08:21
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";
3. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
4. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;
5. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;
6. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
7. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
8. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;
9. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
10. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
11. Улица Афиаддина Джалилова - в направлении улицы Юсифа Сафарава.