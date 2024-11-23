О нас

На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
23 ноября 2024 г. 08:23
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

3. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

4. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bakının bir sıra yollarında tıxac var - SİYAHI

Другие новости из категории

COP29: Выдвинутые в День градостроительства инициативы укрепят сотрудничество между странами
ФотоCOP29: Выдвинутые в День градостроительства инициативы укрепят сотрудничество между странами
22 ноября 2024 г. 21:56
Азербайджан подписал с АБР кредитное соглашение в рамках реабилитации участка коридора Север–Юг
Азербайджан подписал с АБР кредитное соглашение в рамках реабилитации участка коридора Север–Юг
22 ноября 2024 г. 19:31
АЖД и германская компания обсудили модернизацию железных дорог
ФотоАЖД и германская компания обсудили модернизацию железных дорог
22 ноября 2024 г. 18:42
В продажу поступят билеты на декабрьские автобусные рейсы в Карабах
В продажу поступят билеты на декабрьские автобусные рейсы в Карабах
22 ноября 2024 г. 16:18
Скорые поезда Баку-Сумгайыт возобновят движение с 25 ноября
Скорые поезда Баку-Сумгайыт возобновят движение с 25 ноября
22 ноября 2024 г. 16:00
АYNA подготовило новый проект на Украинском круге
АYNA подготовило новый проект на "Украинском круге"
22 ноября 2024 г. 13:19
Ryanair продлил приостановку полетов в Израиль до марта
Ryanair продлил приостановку полетов в Израиль до марта
22 ноября 2024 г. 09:09
В Баку на нескольких улицах и проспектах затруднено движение транспорта
В Баку на нескольких улицах и проспектах затруднено движение транспорта
22 ноября 2024 г. 08:40
В Баку прошли слушания по экологической оценке строительных проектов в различных районах города
В Баку прошли слушания по экологической оценке строительных проектов в различных районах города
21 ноября 2024 г. 19:36
Казахстан углубил акваторию порта Курык в рамках развития перевозок по ТМТМ
Казахстан углубил акваторию порта Курык в рамках развития перевозок по ТМТМ
21 ноября 2024 г. 17:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi