На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных дорогах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
2. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
3. Проспект Бабека, в направлении центра;
4. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
5. Круг "20 Января";
6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
7. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
8. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
9. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога в направлении центра;
10. Улица Ниязи, в направлении круга "Азнефть";
11. Круг "Гялябя", в направлении проспекта Матбуат.