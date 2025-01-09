На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Проспект Азадлыг, от пересечения с улицей Салатын Аскеровой до пересечения с улицей Диляры Алиевой;

2. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

3. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

4. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

5. Проспект Зии Буниятова, от Бакинского олимпийского стадиона до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли;

6. Улица Ниязи, в направлении круга "Азнефть";

7. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

8. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

9. Круг "20 Января";

10. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога в направлении центра;

11. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

12. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января".