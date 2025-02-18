На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
3. Проспект Зии Буниятова, от Бакинского Олимпийского стадиона до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли;
4. Проспект Бабека, в направлении центра;
5. Улица Микаила Алиева, от Нефтеперерабатывающего завода в направлении станции метро "Кёроглу" (до круга);
6. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";
7. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
8. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;
9. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
10. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;
11. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;
12. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
13. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";
14. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
15. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
16. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.