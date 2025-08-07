О нас

На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Инфраструктура
7 августа 2025 г. 08:08
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

4. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова.

Версия на азербайджанском языке Bakının bəzi yollarında sıxlıq var - SİYAHI

Последние новости

