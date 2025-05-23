На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Сабунчу-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";
2. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";
3. Улица Микаила Алиева, от НПЗ в направлении станции метро "Кёроглу" (до круга);
4. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
5. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
6. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд";
7. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
8. Проспект Бабека, в направлении центра;
9. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
10. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;
11. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
12. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова.