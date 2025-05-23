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На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
23 мая 2025 г. 08:22
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Сабунчу-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";

2. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";

3. Улица Микаила Алиева, от НПЗ в направлении станции метро "Кёроглу" (до круга);

4. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

5. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

6. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд";

7. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

8. Проспект Бабека, в направлении центра;

9. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

10. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

11. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

12. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda 12 istiqamətdə sıxlıq var - SİYAHI

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