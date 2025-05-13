На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
3. Проспект Зии Буниятова, от Бакинского Олимпийского стадиона в направлении станции метро "20 Января";
4. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;
5. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;
6. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога в направлении центра;
7. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
8. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
9. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
10. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
11. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;
12. Улица Шамси Бадалбейли, от "Зимнего парка" в направлении Центрального банка;
13. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
14. Проспект Ататюрка, в направлении проспекта Зии Буниятова.