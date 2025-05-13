На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

3. Проспект Зии Буниятова, от Бакинского Олимпийского стадиона в направлении станции метро "20 Января";

4. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

5. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;

6. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога в направлении центра;

7. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

8. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

9. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

10. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

11. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

12. Улица Шамси Бадалбейли, от "Зимнего парка" в направлении Центрального банка;

13. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

14. Проспект Ататюрка, в направлении проспекта Зии Буниятова.