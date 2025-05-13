О нас

На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
13 мая 2025 г. 08:41
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

3. Проспект Зии Буниятова, от Бакинского Олимпийского стадиона в направлении станции метро "20 Января";

4. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

5. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;

6. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога в направлении центра;

7. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

8. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

9. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

10. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

11. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

12. Улица Шамси Бадалбейли, от "Зимнего парка" в направлении Центрального банка;

13. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

14. Проспект Ататюрка, в направлении проспекта Зии Буниятова.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bakının tıxac olan yolları açıqlanıb - SİYAHI

Другие новости из категории

ЕБРР: Средний коридор открывает новые перспективы для транспортного сектора Азербайджана
ЕБРР: Средний коридор открывает новые перспективы для транспортного сектора Азербайджана
13 мая 2025 г. 09:07
На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются заторы
На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются заторы
12 мая 2025 г. 18:41
Поезда по маршруту Баку-Гябяля-Баку будут курсировать в выходные в обоих направлениях
Поезда по маршруту Баку-Гябяля-Баку будут курсировать в выходные в обоих направлениях
12 мая 2025 г. 18:33
ADSEA: Уровень воды в реке Кура поднялся, но угрозы наводнения нет
ADSEA: Уровень воды в реке Кура поднялся, но угрозы наводнения нет
12 мая 2025 г. 16:14
AZAL поэтапно возобновляет полеты в Индию и Пакистан
AZAL поэтапно возобновляет полеты в Индию и Пакистан
12 мая 2025 г. 14:19
В Баку завершается реконструкция на улице шехида Эльмаза Гаджиева
ФотоВ Баку завершается реконструкция на улице шехида Эльмаза Гаджиева
12 мая 2025 г. 09:15
На центральных улицах Баку наблюдаются пробки
ФотоНа центральных улицах Баку наблюдаются пробки
11 мая 2025 г. 22:20
В Шуше предусмотрено строительство 16 зданий
В Шуше предусмотрено строительство 16 зданий
11 мая 2025 г. 17:42
Железнодорожный и автовокзальный комплекс Агдама будет функционировать как единый транспортный узел
ФотоЖелезнодорожный и автовокзальный комплекс Агдама будет функционировать как единый транспортный узел
11 мая 2025 г. 14:09
Микаил Джаббаров: Гейдар Алиев - гениальный человек, который успешно провел азербайджанский народ через судьбоносные испытания
Микаил Джаббаров: Гейдар Алиев - гениальный человек, который успешно провел азербайджанский народ через судьбоносные испытания
10 мая 2025 г. 10:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi