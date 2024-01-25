На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг;

2. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Проспект Азадлыг";

3. Автодорога Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

4. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в сторону центра;

5. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в сторону центра;

6. Проспект Гейдара Алиева, напротив станции метро "Кероглу", главная дорога, в сторону центра;

7. Круг "20 января";

8. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в сторону метро "20 Января";

9. Заторы наблюдаются от пересечения с улицами 28 Мая, улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.