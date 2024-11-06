На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Проспект Зии Буниятова, от Бакинского Олимпийского стадиона до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли;

3. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";

4. Проспект Бабека, в направлении центра;

5. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

6. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

7. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.