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На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
4 октября 2024 г. 08:17
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

3. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

4. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

5. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

6. Проспект Гейдара Алиева, в направлении центра;

7. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального Банка;

8. Улица Кёроглу Рагимова, от пересечения с улицей ак. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;

9. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы ак. Гасана Алиева;

10. Проспект Бабека, в направлении центра;

11. Проспект Микаила Усейнова, от площади Флага в направлении круга "Азнефть";

12. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти".

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Версия на азербайджанском языке Bakının bir sıra yollarında tıxac müşahidə edilir

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