На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:
1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;
2. Улица Алы Мустафаева, в сторону проспекта Зии Буниятова;
3. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
4. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
5. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
6. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
7. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг;
8. Проспект Бабека, в направлении центра;
9. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";
10. Улица Микаила Алиева, от нефтеперерабатывающего завода в направлении станции метро "Кёроглу" (до круга);
11. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";
12. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка.