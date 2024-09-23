На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;

2. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";

3. Улица Микаила Алиева, от НПЗ в направлении станции метро "Кёроглу" (до круга);

4. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";

5. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

6. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

7. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога в направлении центра;

8. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального Банка;

9. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

10. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

11. Проспект Бабека, в направлении центра;

12. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

13. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд";

14. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

15. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

16. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева.